Глава Центрального кризисного штаба: смягчение правил по ношению медицинских масок было ошибкой

В субботу, 11 апреля, министр внутренних дел и глава Центрального кризисного штаба Ян Гамачек в интервью интернет-порталу iDNES.cz заявил, что смягчение правил по ношению медицинских масок было ошибкой. Он отметил, что дисциплина в области использования респираторов и масок ослабевает. Министр также добавил, что возможно это связано с послаблениями, которые предоставило государство, отменив обязанность носить маски во время занятий спортом на открытом воздухе.

Еще одной возможной причиной Ян Гамачек назвал оптимистические прогнозы некоторых политиков, а также то, что количество зараженных в процентном соотношении начало снижаться. Однако министр подчеркнул, что столь хороших результатов удалось добиться именно благодаря использованию масок, и призвал граждан к дисциплине и попросил и дальше носить маски.

Слова министра также подтвердили представители Центрального полицейского управления Чешской Республики - за последнии дни было зарегистрировано большое количество случаев нарушения правил чрезвычайного положения.