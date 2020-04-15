Глава Центрального кризисного штаба ЧР: Необходимо продлить ЧП

Министр внутренних дел ЧР и председатель Центрального кризисного штаба Ян Гамачек в среду, 15 апреля, заявил, что необходимо продлить чрезвычайное положение в стране. По его словам, Палате депутатов следовало его продлить как минимум до 11 мая еще на прошлой неделе. На пресс-конференции после заседания Центрального кризисного штаба Ян Гамачек подчеркнул, что продления чрезвычайного положения не избежать. Министр внутренних дел также коснулся вопроса доставки медицинских изделий (таких как маски и респираторы) из-за границы. По его словам, на этой неделе правительство пробует наладить сотрудничество с исключительно чешскими поставщиками. Насколько удачен будет этот опыт станет ясно к 24 апреля.

Кроме того Ян Гамачек ответил на вопросы, касающиеся смягчения ограничений, связанных с чрезвычайным положением в стране. Он отметил, что согласен с планом постепенного смягчения ограничений, добавив, что мгновенная отмена всех мер безопасности привела бы к резкому увеличению количества зараженных новым типом коронавируса.