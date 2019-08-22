Глава администрации Праги-6: На памятнике маршалу Коневу останется красная краска

В ночь на 22 августа в столичном районе Бубенеч неизвестные вновь облили памятник советскому маршалу И. С. Коневу красной краской. Правоохранительные органы ведут расследование происшествия, подтвердил пресс-секретарь столичной полиции Ян Данек. Краской была облита нижняя часть скульптуры и постамент, на котором также были выведены слова: «Нет кровавому маршалу! Не забудем» и цифры «45, 56, 61, 68».

В своем аккаунте в Facebook Ондржей Коларж, староста Праги 6, где находится памятник, сообщил, что не будет спешить с его очисткой. «Видно, что на дворе август. Конев снова красный, как и каждый год. За последние несколько лет мы потратили сотни тысяч крон из бюджета Праги 6 на его очистку, ремонт и восстановление. Мы вновь поговорим с русскими и предложим им перенести памятник на территорию их посольства. Пока они не займут конструктивную позицию и продолжат лишь произносить фразы в духе нормализации о "переписывании истории", статуя останется неочищенной», - говорится в сообщении главы районной администрации.

Ранее острую дискуссию между чешской и российской сторонами вызвала установка дополнительных информационных табличек на памятник маршалу Коневу, где, в частности, сообщается о его роли в подавлении Венгерского восстания 1956 года и подготовке вторжения в Чехословакию в 1968 году.