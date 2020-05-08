Генсек НАТО выступил в поддержку мэра и глав городских частей Праги

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал мэра Праги Зденека Гржиба и глав городских частей чешской столицы, которые критически высказывались о России. В интервью «Чешскому Телевидению» Столтенберг заявил, что НАТО решительно отвергает любое запугивание.

«Любая попытка применить силу или запугать избранных представителей – это попытка подорвать основы демократии. Вот почему мы должны решительно отреагировать на подобные действия и дать понять, что они недопустимы», - отметил Столтенберг.

Ранее журнал Respekt сообщил, что в начале апреля в аэропорт Праги прибыл российский агент, имеющий при себе яд рицин, которого забрал автомобиль посольства РФ. По утверждению издания, под угрозой оказались мэр столицы З. Гржиб и старосты двух районов – О. Коларж и П. Новотны, вызвавшие гнев Москвы из-за демонтажа памятника и мемориальной доски маршалу Коневу и установки памятной доски в честь власовцев. Все трое муниципальных политиков находятся под охраной полиции.

Москва назвала сообщение «журналистской уткой». Приезд данного россиянина с дипломатическим паспортом подтвердил глава МИД Чехии Томаш Петршичек. Наличие при нем яда министр не комментировал.