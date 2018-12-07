Генпрокуратура провела внутреннюю проверку хода следствия по делу премьера Бабиша и его сына

Как сообщает «Чешское Радио», пражское отделение Генеральной прокуратуры провело внутреннюю проверку работы обвинителя Ярослава Шароха, занимающегося расследованием дела «Гнездо аиста». В качестве обвиняемых по этому делу о злоупотреблении евросубсидиями проходят премьер-министр Андрей Бабиш, его сын и другие члены семьи. Результаты проведенного контроля Генпрокуратура не комментирует. Внутренняя проверка была назначена еще до появления записи разговора с сыном премьера Андреем Бабишем-младшим, заявившим, что был насильно вывезен сотрудником отца в Крым, дабы воспрепятствовать его общению со следователями. По сообщению газеты Právo, в ноябре Ярослав Шарох послал запрос в правоохранительные органы Швейцарии с просьбой проверить состояние здоровья сына премьера и его способность давать показания. В настоящий момент Андрей Бабиш-младший, являющийся гражданином Швейцарии, проживает в Женеве. Отец утверждает, что его сын страдает шизофренией.