Генеральный консул Чехии принял участие в церемонии памяти жертв сталинского террора в Карелии

Катерина Айзпурвит
05-08-2019
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5 августа 2019 года на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий в лесном урочище Сандармох, в Медвежьегорском районе Карелии, прошла траурная церемония, в которой принял участие Генеральный консул Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карел Кюнл. Дипломат обновил табличку четырехлетней давности, на которой указаны имена и судьбы расстрелянных в Сандармохе семерых чехов. Постоянный мемориал в память о чешских жертвах пока на этом месте не установлен.

Во время Большого террора 1937 года там было расстреляно и захоронено свыше 6200 человек 58 национальностей, в том числе с чешскими корнями. В церемонии памяти ежегодно принимают участие правозащитники, иностранные дипломаты, родственники жертв репрессий и гражданские активисты.

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