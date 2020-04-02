Generali Real Estate стала новым владельцем торгового центра Kotva

Компания Generali Real Estate стала новым владельцем столичного торгового центра Kotva. Ранее ТЦ принадлежал фирме PSN. Стоимость сделки не разглашается, согласно информации ČTK, она составила около 4 млрд крон (148 млн евро).

Семиэтажное здание общей площадью 28 тыс. кв. м находится в настоящее время на реконструкции, которой теперь займется компания Sekyra Group. «Целью сотрудничества с Sekyra Group является модернизация объекта с целью восстановления престижа и статуса главного торгового центра в историческом центре Праги», - говорится в заявлении Generali.