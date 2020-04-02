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Generali Real Estate стала новым владельцем торгового центра Kotva

Тимур Кашапов
02-04-2020
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Компания Generali Real Estate стала новым владельцем столичного торгового центра Kotva. Ранее ТЦ принадлежал фирме PSN. Стоимость сделки не разглашается, согласно информации ČTK, она составила около 4 млрд крон (148 млн евро).

Семиэтажное здание общей площадью 28 тыс. кв. м находится в настоящее время на реконструкции, которой теперь займется компания Sekyra Group. «Целью сотрудничества с Sekyra Group является модернизация объекта с целью восстановления престижа и статуса главного торгового центра в историческом центре Праги», - говорится в заявлении Generali.

 
 
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