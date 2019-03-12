Генерал США заявил в Праге о возможности войны с Китаем

Лорета Вашкова
12-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес полагает, что в течение ближайших десяти лет может начаться война с Китаем. Представитель США выступил 12 марта в Праге на конференции по вопросам безопасности, приуроченной к 20-летию вступления Чехии, Венгрии и Польши в Североатлантический альянс. США, по его словам, «нуждается в союзниках из Европы, Канады и Австралии, а НАТО следует продемонстрировать свою силу России».

Ходжес также призвал Германию направить на оборону больше средств. Генерал-лейтенант США подчеркнул, что терроризм ставит под угрозу жизнь многих людей.

По его мнению, альянс также должен уделять должное внимание потенциальным угрозам со стороны России и Китая.

Ходжес, помимо прочего, озвучил в ходе конференции в Пражском Граде, что «НАТО должно увеличить свои возможности в регионе Черного моря» и присовокупил: «Если Запад не предпримет что-то в связи с аннексией Крыма, вполне может случиться, что в роли следующих оккупированных мест окажутся Одесса и наконец, возможно, также Румыния».

Лорета Вашкова
12-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 