Генерал Петр Павел: Членство в НАТО позволило чешской армии многому научиться

Членство в НАТО позволило чешской армии пользоваться информацией об успешных и неудачных действиях союзников. Чешским военным помогло повысить свои навыки помогло участие в миссиях Североатлантического альянса. Такое мнение в связи с 20-летием вступление Чехии в НАТО в интервью агентству ČTK высказал Петр Павел, занимавший ранее пост председателя Военного комитета альянса, а также начальника Генштаба Чешской армии.

В качестве ключевых моментов в развитии за последние 20 лет Петр Павел выделил перевод армии Чешской Республики на профессиональную основу, что оказало принципиальное влияние на ее структуру, и участие в операциях НАТО за рубежом.

«Заявления о возможном нейтралитете Чешской Республики я воспринимаю как ошибочные и опасные», – подчеркнул Петр Павел. Применительно к Чехии генерал назвал идею нейтралитета «иллюзией».