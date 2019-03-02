Генерал Петр Павел: Членство в НАТО позволило чешской армии многому научиться

Катерина Айзпурвит
02-03-2019
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Членство в НАТО позволило чешской армии пользоваться информацией об успешных и неудачных действиях союзников. Чешским военным помогло повысить свои навыки помогло участие в миссиях Североатлантического альянса. Такое мнение в связи с 20-летием вступление Чехии в НАТО в интервью агентству ČTK высказал Петр Павел, занимавший ранее пост председателя Военного комитета альянса, а также начальника Генштаба Чешской армии.

В качестве ключевых моментов в развитии за последние 20 лет Петр Павел выделил перевод армии Чешской Республики на профессиональную основу, что оказало принципиальное влияние на ее структуру, и участие в операциях НАТО за рубежом.

«Заявления о возможном нейтралитете Чешской Республики я воспринимаю как ошибочные и опасные», – подчеркнул Петр Павел. Применительно к Чехии генерал назвал идею нейтралитета «иллюзией».

 
 
 
 
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