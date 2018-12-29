Генерал Павел: план нанимать в бундесвер иностранцев представляет угрозу для чешской армии

По мнению бывшего начальника Генштаба Армии ЧР Петра Павела, намерение Германии начать принимать в ряды бундесвера также граждан других государств Евросоюза может стать угрозой для личного состава чешских вооруженных сил.

Тем не менее, Чехия готова познакомиться с планом соседнего государства. По сообщению Минобороны ЧР, консультации по данному вопросу пока не состоялись. Возможность начать нанимать в немецкую армию иностранцев ранее озвучил генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Зорн.

Гражданам других государств – членов ЕС уже разрешается служить в армиях Бельгии, Дании, Ирландии и Люксембурга.