Генерал Павел: план нанимать в бундесвер иностранцев представляет угрозу для чешской армии

Эва Туречкова
29-12-2018
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По мнению бывшего начальника Генштаба Армии ЧР Петра Павела, намерение Германии начать принимать в ряды бундесвера также граждан других государств Евросоюза может стать угрозой для личного состава чешских вооруженных сил.

Тем не менее, Чехия готова познакомиться с планом соседнего государства. По сообщению Минобороны ЧР, консультации по данному вопросу пока не состоялись. Возможность начать нанимать в немецкую армию иностранцев ранее озвучил генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Зорн.

Гражданам других государств – членов ЕС уже разрешается служить в армиях Бельгии, Дании, Ирландии и Люксембурга.

 
 
 
 
 
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