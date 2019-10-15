Гендерное (не)равенство: Чехия на 21-м месте из 28

По уровню обеспечения равных возможностей и условий труда и развития для женщин и мужчин Чешская Республика находится ниже среднего уровня Евросоюза: она заняла 21-е место из 28. По сравнению с 2005 годом этот показатель не только не изменился к лучшему, но и снизился на четыре позиции. В Чехии зафиксирован самый низкий показатель участия женщин в принятии важных решений, страна отстает также из-за сегрегации на рынке труда и образования. Индекс гендерного равенства был опубликован Европейским институтом гендерного равенства (EIGE).

При расчете индекса исследователи оценивают шесть факторов: работа, деньги, образование, участие в государственном управлении, досуг и здоровье. Чешская Республика получила оценки ниже среднего по всем пунктам, набрав 55,7 из 100 баллов.