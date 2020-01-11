Архив передач

Гелена Валкова откажется от выдвижения на пост омбудсмена

Катерина Айзпурвит
11-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Гелена Валкова, бывший министр юстиции, занимающая пост председателя совета при правительстве по правам человека, сообщит президенту Земану, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на на пост омбудсмена. Об этом она сообщила в интервью Чешскому телевидению, добавив: «Надеюсь он не будут меня переубеждать». На должность омбудсмена Валкову выдвинул глава государства, который может настаивать на своем решении.

9 января сайт Info.cz опубликовал ее статьи времен ЧССР, в которых Гелена Валкова пишет о необходимости применения мер воздействия к противникам режима. Гелена Валкова, однако, объясняет готовность отказаться от притязаний на пост омбудсмена не публикациями Info.cz, а тем, что к годы социализма состояла в компартии, и это может вызывать неприятие со стороны части чешского общества. При этом она отрицает обвинения в травле диссидентов, назвав их «абсолютной и оскорбительной ложью».

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 