Гелена Тршештикова станет главным гостем фестиваля документального кино в Амстердаме

Чешский режиссер-документалист Гелена Тршештикова, снявшая ряд документальных лент и сериалов о своих современниках, станет главным гостем ежегодного международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA). Это самый масштабный смотр документального кинотворчества в мире, который продлится до 25 ноября. В рамках фестиваля состоится ретроспективный показ картин этого чешского мастера, а также будут представлены десять фильмов, наиболее повлиявших на становление Тршештиковой как режиссера. В том числе киноленты ее соотечественников Веры Хитиловой и Милоша Формана. Чешскому информационному агенству ЧТК об этом сообщил пресс-секретарь Государственного фонда кинематографии ЧР Иржи Ванек.

В программу смотра, а именно в секцию Best of Fest, включен и чешско-хорватский документальный фильм режиссера Яна Геберта Až přijde válka ("Когда придет война"). Геберт снял свою работу, цель которой обратить внимание и на националистические движения в Европе, на основе своих наблюдений за полувоенизированной группировкой Slovenski Branci.