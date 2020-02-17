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Газета LN: Дипломат И. Шедивы обладает шансом возглавить Европейское оборонное агентство

Лорета Вашкова
17-02-2020
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Кандидатура бывшего посла Чехии при НАТО и экс-министра обороны ЧР Иржи Шедивы, выдвинутая на пост главы Европейского оборонного агентства (EDA), получила поддержку более половины пртедставителей стран ЕС, как того требует процедура избрания. Данную информацию в интервью газете Lidové noviny (LN) подтвердил премьер-министр Андрей Бабиш.

Во главе влиятельного агентства EDA в течение последних пяти лет стоял представитель Испании Хорхе Домек.

"Господин Шедивы вышел в финал выборов. Голосование о кандидатах завершится до 5 марта, и до того времени не стоит что-либо предсказывать. Должность исполнительного директора агентства бесспорно принадлежит к самым высоким постам в сфере обороны и безопасности Европейского союза», - указал в интервью (LN) глава чешского правительства.

 
 
 
 
 
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