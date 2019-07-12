Гамачек: Земан готов отозвать Станека с должности министра

Президент Милош Земан к 31 июля готов удовлетворить прошение премьера Андрея Бабиша и отозвать с должности главу Минкульта Антонина Станека, сообщил по итогам встречи с президентом глава Социал-демократической партии Ян Гамачек.

Гамачек далее напомнил, что ČSSD настаивает на назначении новым министром зампредседателя социал-демократов Михала Шмарды. «Альтернативный вариант – коллективная отставка министров от ČSSD, других путей решения вопроса нет», - заявил Гамачек. «Если нас лишат возможности назначать своих кандидатов на посты министров, мы покинем правительство», - продолжил глава ČSSD. Ситуация должна проясниться в понедельник, когда заседает руководство Социал-демократической партии.

Встреча Яна Гамачека с Милошом Земаном состоялась в пятницу во второй половине дня в замке в Ланах и продолжалась около полутора часов.