Гамачек видит выход из ситуации в правительстве без Бабиша, однако АNO на такой шаг не готово

Эва Туречкова
18-11-2018
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Глава МВД Ян Гамачек придерживается мнения, что лучший выход из сложившейся напряженной ситуации – продолжить работу правительства в том же составе, однако, без участия Андрея Бабиша. Тем не менее, очевидно, что движение ANO по такому пути идти не готово, отметил министр в эфире «Чешского телевидения».

Гамачек далее сообщил, что в случае голосования о вотуме доверия правительству, лично он Кабинет министров поддержит, так как у оппозиции, на его взгляд, нет конкретного плана, как поступать дальше. Социал-демократы должны определиться до конца недели, сообщил глава партии.

Глава МВД также исключил, что информацию об Андрее Бабише младшем пустило в ход разведывательное управление Чехии. Гамачек заявил, что премьеру следовало бы объяснить свои слова или извиниться.

 
 
 
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