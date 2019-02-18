Галерея «Танцующий дом» предлагает желающим принять участие в создании коллекции предметов эпохи социализма

Художественная галерея, расположенная в известном пражском здании «Танцующий дом», объявила, что начинает составлять коллекцию предметов быта эпохи социализма. Желающие могут отдавать во временное пользование или дарить предметы, относящиеся к 1970-80 годам ЧССР – упаковки от продуктов питания, телефонные справочники, детские игрушки, одежду, туристическое снаряжение, пластинки, посуду, предметы искусства и т.д.

Первый этап сбора экспонатов завершится 31 июня 2019 года. Цель, которую ставит перед собой галерея, – «сберечь в хорошем состоянии предметы времен социализма времен социализма для потомков, чтобы с их помощью сохранить дух той эпохи со всеми присущими ей парадоксами», указано в пресс-релизе.