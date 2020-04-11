Г. Пльзень отправил ветеранам из США и Бельгии набор медицинских масок с гербом города

В связи с распространением коронавирусной инфекции, администрация города Пльзень вынуждена была отменить в этом году масштабное празднования Дня победы «Празднество свободы», приуроченное к освобождению города от нацистов в начале мая 1945 года. Ветераны из США и Бельгии, которые все еще каждый год посещают парад в Пльзене, высказали сожаление по поводу отмены праздника, однако, в то же время, выразили поддержку администрации города и его жителям.

И, поскольку, в США и Бельгии сейчас идет активная борьба с распространением коронавируса, администрация города Пльзень отправила ветеранам, живущим в этих странах, партия сшитых вручную тканевых масок с гербом города.