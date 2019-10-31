Футболист сборной Чехии привлек внимание клубов АПЛ

Полузащитника сборной Чехии и московского «Спартака» Алекса Крала просматривали скауты трех клубов чемпионата Англии. По информации СМИ, специалисты посетили матч чемпионата России, в котором «Спартак» в московском дерби переиграл «Локомотив». Предполагается, что в число возможных претендентов на футболиста входит «Эвертон».
Крал перешел в «Спартак» в августе за 12 млн евро. В текущем розыгрыше РПЛ 21-летний полузащитник провел пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.
Кутна Гора: лаборатория алхимика и рецепт философского камня
Директор чешской контрразведки: В Чехии была ликвидирована сеть российской ФСБ
Археопарк Павлов представляет древнейшую в мире топографическую карту, вырезанную на бивне мамонта
Трансплантация донорского сердца без его остановки
Подкасты Интеграционного центра: Разные голоса Праги