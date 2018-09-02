Фринтова - победительница этапа Кубка мира по триатлону

Эва Туречкова
02-09-2018
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Чешка Вендула Фринтова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в Карловых Варах, преодолев дистанцию за 2 часа, 8 минут и 23 секунды.

Второе место заняла эстонка Кайди Кивиойя, отставшая от лидера на две секунды, третьей финишировала итальянка Анна-Мария Маццетти.

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