Фринтова - победительница этапа Кубка мира по триатлону

Чешка Вендула Фринтова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в Карловых Варах, преодолев дистанцию за 2 часа, 8 минут и 23 секунды.
Второе место заняла эстонка Кайди Кивиойя, отставшая от лидера на две секунды, третьей финишировала итальянка Анна-Мария Маццетти.
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