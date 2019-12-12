Архив передач

Фонд земледелия ЧР не может задерживать дотации холдингу Agrofert, ранее принадлежавшему А. Бабишу

Катерина Айзпурвит
12-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешский Государственный фонд земледелия (SZIF) сообщил, что не может задерживать выплату дотаций холдингу Agrofert, поскольку на деятельность Фонда не распространяется бюджетное регулирование, в том числе закон о конфликте интересов. Компания Agrofert принадлежала премьер-министру Андрею Бабишу, который в феврале 2017 г. передал холдинг в доверительное управление.

Ранее Государственный фонд земледелия остановил выплату дотаций холдингу за период с февраля 2017 г. по август 2018 г. на фоне аудиторского заключения экспертов ЕС о наличии у премьер министра конфликта интересов, связанного с его предпринимательской деятельностью.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 