Фирмы жалуются на отсутствие государственных заказов на производство средств индивидуальной защиты

Некоторые чешские производители средств индивидуальной защиты жалуются на то, что государство не обратилось за помощью к отечественным фирмам, а приобретает необходимое в Китае. Общая сумма закупок уже составила 1,7 миллиарда крон (63 миллиона евро).

По словам главы МВД Чехии Яна Гамачека, однако, чешские производители не способны быстро выпустить столь большое количество защитных средств, которое актуально необходимо. Этим и объясняется сотрудничество в этом направлении с Китаем.

В ближайшее время ситуация должна измениться. Работу с чешскими производителями начнет Министерство промышленности. Информацию опубликовал сервер Aktuálně.cz, который одновременно сообщает, что журналистам не удалось получить однозначный вразумительный ответ по поводу того, предлагали ли чешские производители индивидуальных средств защиты активно свою помощь родному государству. Большая часть выпускаемой ими продукции предназначена заграничным заказчикам.