Фирмы продолжают набирать работников

Специалисты ожидают ужесточения борьбы за рабочую силу. Несмотря на рекордно низкие показатели безработицы (3,1%) целый ряд производственных фирм заявляет о намерении продолжить расширение своих кадров. Компания ManpowerGroup, охватившая специализированным опросом 750 фирм, выяснила, что 7% из них намерены объявить набор новых сотрудников в четвертом квартале текущего года. Увольнение планирует лишь 1% компаний.