Фирмы продолжают набирать работников

Антон Каймаков
11-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Специалисты ожидают ужесточения борьбы за рабочую силу. Несмотря на рекордно низкие показатели безработицы (3,1%) целый ряд производственных фирм заявляет о намерении продолжить расширение своих кадров. Компания ManpowerGroup, охватившая специализированным опросом 750 фирм, выяснила, что 7% из них намерены объявить набор новых сотрудников в четвертом квартале текущего года. Увольнение планирует лишь 1% компаний.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 