Фирмы ожидают нарастания количества сотрудников, оформляющих больничные листы

Антон Каймаков
04-02-2019
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В связи с возобновлением оплаты первых трех дней пребывания на больничном, чешские фирмы ожидают нарастания общего количества болеющих сотрудников. Согласно статистике, когда в 2008 году в Чехии была введена так называемая «каренция» и работникам перестали оплачивать первые три дня болезни, количество болеющих сотрудников сократилось на 40%.

Экономическая палата видит в этом доказательство того, что имело место злоупотребление системой. Сторонники отмены трех неоплачиваемых дней на больничном утверждают, что сотрудники попросту ходят на работу в больном состоянии, а на лечение пользуются своими законными отпусками.

 
 
 
 
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