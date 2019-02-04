Фирмы ожидают нарастания количества сотрудников, оформляющих больничные листы

В связи с возобновлением оплаты первых трех дней пребывания на больничном, чешские фирмы ожидают нарастания общего количества болеющих сотрудников. Согласно статистике, когда в 2008 году в Чехии была введена так называемая «каренция» и работникам перестали оплачивать первые три дня болезни, количество болеющих сотрудников сократилось на 40%.

Экономическая палата видит в этом доказательство того, что имело место злоупотребление системой. Сторонники отмены трех неоплачиваемых дней на больничном утверждают, что сотрудники попросту ходят на работу в больном состоянии, а на лечение пользуются своими законными отпусками.