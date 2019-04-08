Фирма Papcel поставила в Россию линию по производству бумаги

Эва Туречкова
08-04-2019
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Чешская компания Papcel поставила российскому заводу «Маяк-Техноцелл» оборудование по производству бумажных декоративных облицовочных материалов. Линия уже введена в эксплуатацию.

Общая сумма контракта, заключенного в 2015 г., составила 35 миллионов евро, сообщила пресс-секретарь компании Мартина Павликова.

Выпускаемая компанией «Маяк-Техноцелл» продукция является импортозамещающей и включена Минпромторгом России в отраслевой план мероприятий по импортозамещению лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, указано на сайте правительства Пензенской области.

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