Фирма Papcel поставила в Россию линию по производству бумаги

Чешская компания Papcel поставила российскому заводу «Маяк-Техноцелл» оборудование по производству бумажных декоративных облицовочных материалов. Линия уже введена в эксплуатацию.

Общая сумма контракта, заключенного в 2015 г., составила 35 миллионов евро, сообщила пресс-секретарь компании Мартина Павликова.

Выпускаемая компанией «Маяк-Техноцелл» продукция является импортозамещающей и включена Минпромторгом России в отраслевой план мероприятий по импортозамещению лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, указано на сайте правительства Пензенской области.