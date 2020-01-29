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Фирма из Брно изобрела марлевые повязки против коронавируса

Катерина Айзпурвит
29-01-2020 oбновлено
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Через две недели компания Respilon из Брно в сотрудничестве с одним из израильских предприятий начинает производство марлевых повязок с нановолокнами, которые способны не только препятствовать проникновению китайского коронавируса, но благодаря добавлению оксида меди его уничтожать.

Ожидалось, что маски будут продаваться в Чехии по цене менее 100 крон (4 евро). Однако, как уточняет газета Právo, маски под названием Respimask производятся на фабриках в Китае, и КНР оставляет всю продукцию внутри страны для борьбы с эпидемией.

Фирма, работающая в столице Моравии, занимается разработкой нановолокон. Как напоминают медики, обычные марлевые повязки не способны помешать инфицированию и лишь тормозят передачу инфекции от уже зараженного человека окружающим. В данным момент надежной защитой считается только респиратор.

 
 
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