Фирма Huawei отстранена от участия в конкурсе на создание налогового портала

Антон Каймаков
30-01-2019
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По решению Генеральной налоговой дирекции, китайская компания Huawei была вычеркнута из списка претендентов на создание специализированного портала «Мои налоги». Заказ оценен в 500 миллионов крон (19,2 миллиона евро).

По поводу рисков, связанных с использованием продукции и технологий компаний Huawei и ZTE в государственных структурах ранее сделало свое заявление чешское Национальное управление по кибернетической безопасности. Предупреждение касалось обязанности китайских фирм сотрудничать с государственными разведывательными службами. Как заявил пресс-секретарь Генеральной налоговой дирекции Петр Губань, предупреждения управления по кибербезопасности для его структуры обязательны для исполнения. Несмотря на это, дирекция осуществила и собственный анализ возможных рисков, который также оказался не в пользу Huawei.

 
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