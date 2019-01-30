Фирма Huawei отстранена от участия в конкурсе на создание налогового портала

По решению Генеральной налоговой дирекции, китайская компания Huawei была вычеркнута из списка претендентов на создание специализированного портала «Мои налоги». Заказ оценен в 500 миллионов крон (19,2 миллиона евро).

По поводу рисков, связанных с использованием продукции и технологий компаний Huawei и ZTE в государственных структурах ранее сделало свое заявление чешское Национальное управление по кибернетической безопасности. Предупреждение касалось обязанности китайских фирм сотрудничать с государственными разведывательными службами. Как заявил пресс-секретарь Генеральной налоговой дирекции Петр Губань, предупреждения управления по кибербезопасности для его структуры обязательны для исполнения. Несмотря на это, дирекция осуществила и собственный анализ возможных рисков, который также оказался не в пользу Huawei.