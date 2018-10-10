Финансовое управление потребовало от сотни пар молодоженов информации о затратах на свадебный обед

Финансовое управление Oломоуцкого края потребовало от нескольких отделов гражданской метрикации предоставления данных о лицах, заключивших брак, и на основе полученной информации призвало десятки молодоженов отчитаться о затратах на свадьбу, которая отмечалась в конкретном ресторане, а также в ряде случаев в кругу близких дома.

Письма из финансового управления получили молодожены, расписавшиеся в конкретный день. По информации сервера Podnikatel.cz., инициатива работников финансового управления охватила почти сотню пар молодоженов.

Министр финансов Алена Шиллерова считает, что в данном случае, скорее всего, «имело место неоправданное рвение чиновников, которое в любом случае не является и не может стать стандартным образцом при проведении контроля с их стороны». В том случае, если будет доказано превышение служебных полномочий, министр намерена призвать конкретных лиц нести личную ответственность за недостатки в своей работе.