Финансирование строительства новых ядерных энергоблоков в Чехии должны взять на себя дочки энергетического гиганта ČEZ

Правительство Чехии возьмется за обсуждение плана финансирования возведения новых ядерных энергоблоков в АЭС Дукованы и Темелин. Согласно проекту, главная ответственность должна быть возложена на дочерние фирмы чешского энергетического гиганта «ČEZ». АЭС Дукованы возьмет под свою опеку фирма ČEZ - EDU II, а АЭС Темелин – ČEZ - ETE II.

Чешское государство выступит в качестве гаранта получения компанией ČEZ выгодных кредитов. Правительство также намерено заручиться за стабильность законодательной базы, касающейся строительства новых энергоблоков. Предполагается, что государство также выплатит соответствующую компенсацию, если произойдет негативное для ČEZ изменение легислативы. Согласно предыдущей информации, в первую очередь осуществится строительство нового блока АЭС Дукованы.