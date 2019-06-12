Финальный концерт 25-го сезона Пражской филармонии

В среду, 12 июня, в зале пражского Рудольфинума под управлением известного французского дирижера Эммануила Вийома состоится заключительный концерт в честь закрытия 25-го музыкального сезона Пражской филармонии. Кульминацией программы станет «Реквием» Габриэля Фора, который исполнят солисты Катержина Кнежикова, Адам Плахетка и Чешский филармонический хор города Брно.

Как подчеркнул Эммануэль Вийом «Реквием» Габриэля Фора написан в тональности «Ре минор», которая в музыке часто ассоциируется с вопросом веры и размышлений о «жизни после жизни», поэтому это произведение было внесено в заключительный концерт в честь закрытия сезона.