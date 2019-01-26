Финал Australian Open: Квитова проиграла, Крейчикова взяла победу

Чешская теннисистка, двукратная победительница Уимблдона Петра Квитова проиграла в Мельбурне в финале Australian Open японке Наоми Осака. Матч продолжался два часа и 30 минут. Для Наоми Осаки это третий выигранный турнир в ее карьере.

После завершения Australian Open Наоми Осака станет первой ракеткой мира. Победительница турнира получит за финальный матч 4 миллиона австралийских долларов (2,5 млн евро), чешка Петра Квитова – 2 миллиона.

В финале смешанных команд чешка Барбора Крейчикова и американец Раджив Рам победили австралийскую пару Астра Шарма/Джон-Патрик Смит.