Финал Australian Open: Квитова проиграла, Крейчикова взяла победу

Эва Туречкова
26-01-2019
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Чешская теннисистка, двукратная победительница Уимблдона Петра Квитова проиграла в Мельбурне в финале Australian Open японке Наоми Осака. Матч продолжался два часа и 30 минут. Для Наоми Осаки это третий выигранный турнир в ее карьере.

После завершения Australian Open Наоми Осака станет первой ракеткой мира. Победительница турнира получит за финальный матч 4 миллиона австралийских долларов (2,5 млн евро), чешка Петра Квитова – 2 миллиона.

В финале смешанных команд чешка Барбора Крейчикова и американец Раджив Рам победили австралийскую пару Астра Шарма/Джон-Патрик Смит.

 
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