Фильм «Зимние мухи» поборется за «Оскара»

Фильм работающего в Чехии режиссера Олмо Омерзу «Зимние мухи» поборется за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Такое решение было принято членами Чешской кино- и телевизионной академии. Об этом сообщила представитель академии Михаэла Досталова. Премьера фильма «Зимние мухи» (Všechno bude) состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах 1 июля 2018 года. Олмо Омерзу там же был удостоен за него премии «Лучший режиссер».

Чешско-словацко-польско-словенский road movie «Зимние мухи» соединяет в себе «дорожное приключение и процесс взросления главных героев, возвращаясь к детским фильмам 80-х гг. с сильным влиянием современных европейских традиций артхауса». Главные роли исполнили Томас Мрвик и Ян Франтишек Угер.