Филип Гронек может стать игроком «Северстали»

Тимур Кашапов
30-05-2019
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Лучший защитник ЧМ-2019 и игрок сборной Чехии Филип Гронек может пополнить состав череповецкой «Северстали». Соответствующая договоренность была достигнута в середине мая. Об этом сообщает ряд спортивных СМИ со ссылкой на Матч ТВ.

22-летний хоккеист провел прошедший сезон в клубе НХЛ «Детройт Ред Уингз», где набрал 23 (5+18) очка, вторую половину сезона он отыграл за клуб АХЛ «Гранд-Рэпидс Гриффинс», записав на свой счет 27 (7+20) баллов за результативность. На чемпионате мира Филип Гронек провел десять матчей, забросив 3 шайбы и сделав 8 передач.

 
 
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