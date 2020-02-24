Филармония Иглавы представила песни Густава Малера в переложении для оркестра

Иглавский филармонический оркестр им. Густава Малера в воскресенье, 23 февраля, представил в рамках мировой премьеры в оркестровой аранжировке цикл Písně a zpěvy z mladosti («Песни и напевы из молодости») Г. Малера (1860-1911). Произведение, изначально написанное для фортепиано и голоса, адаптировал для симфонического оркестра главный дирижер упомянутого коллектива Иржи Якеш.

Сочинение прозвучало в Иглаве в рамках второго концерта оркестра как дань памяти Густава Малера, 160-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Австрийский композитор являлся уроженцем богемской деревни Калиште.