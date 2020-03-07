Февраль 2020 года стал самым теплым в истории Чехии

Прошедший февраль стал самым теплым в истории страны. В пражском Клементинуме, где занимаются климатическими измерениями с 1775 года, средняя температура воздуха за месяц составила 6,9 градусов по Цельсию. До текущего года самым теплым считался февраль 1990 года с показателем 6,5 градусов.

В свою очередь, зима 2019/2020 гг. стала второй самой теплой в истории. Рекорд до сих пор принадлежит зиме 2006/2007 гг.