Фестиваль сыра в Оломоуце - самый ароматный в мире!

В выходные, 27-28 апреля, в чешском городе Оломоуц проходит фестиваль сыра, королем которого является, пожалуй, самый пахучий из всех чешских сортов этого продукта – «Оломоуцкие сырки» (Olomoucké tvarůžky). Посетителей фестиваля ожидает богатая культурная программа: музыкальные выступления фольклорных ансамблей со всей Чехии, ярмарка и, разумеется, дегустация традиционной местной кухни. Гвоздем программы станет, конечно, подача холодных и горячих закусок из «Оломоуцких сырков».

Этим фестивалем откроется летний туристический сезон в Оломоуце: гости ярмарки смогут также посетить многие исторические и культурные памятники.