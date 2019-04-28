Фестиваль сыра в Оломоуце - самый ароматный в мире!

Ирина Ручкина
28-04-2019
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В выходные, 27-28 апреля, в чешском городе Оломоуц проходит фестиваль сыра, королем которого является, пожалуй, самый пахучий из всех чешских сортов этого продукта – «Оломоуцкие сырки» (Olomoucké tvarůžky). Посетителей фестиваля ожидает богатая культурная программа: музыкальные выступления фольклорных ансамблей со всей Чехии, ярмарка и, разумеется, дегустация традиционной местной кухни. Гвоздем программы станет, конечно, подача холодных и горячих закусок из «Оломоуцких сырков».

Этим фестивалем откроется летний туристический сезон в Оломоуце: гости ярмарки смогут также посетить многие исторические и культурные памятники.

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