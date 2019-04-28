Фестиваль сыра в Оломоуце - самый ароматный фестиваль в мире!

В выходные 27-28 апреля в чешском городе Оломоуц проходит фестиваль сыра, королем которого станет, пожалуй, самый пахучий из всех чешских сыров – «Оломоуцкие сырки» или же творожки (Olomoucké tvarůžky). Посетителей фестиваля ожидает богатая культурная программа - например, музыкальные выступления фольклорных ансамблей со всей Чехии, ярмарка и, разумеется, дегустация традиционной местной кухни, гвоздем программы станет, конечно, подача «Оломоуцких сырков» в виде как холодной, так и горячей закуски.

Фестиваль откроет летний туристический сезон в Оломоуце - в эти дни, кроме самой ярмарки, гости Оломоуца смогу посетить многие исторические и культурные памятники.