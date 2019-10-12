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Фестиваль Prix Europa оценил «Проект 68», созданный редакцией «Чешского Радио»

Эва Туречкова
12-10-2019
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Жюри фестиваля Prix Europa оценило «Проект 68», созданный «Чешским Радио» по случаю 50-й годовщины оккупации Чехословакии странами Варшавского договора.

Прошлогодняя историческая реконструкция вещания, которое звучало на волнах Чехословацкого радио в ночь с 20 на 21 августа 1968 года, получила главную премию в категории «Лучший европейский цифровой аудио-проект».

«Чешское Радио», таким образом, преуспело в конкуренции таких гигантов радиовещания, как британской BBC и «Радио Бавария». Автором призового проекта является редактор «Чешского Радио» Ондржей Сухан.

 
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