Фестиваль Prix Europa оценил «Проект 68», созданный редакцией «Чешского Радио»

Жюри фестиваля Prix Europa оценило «Проект 68», созданный «Чешским Радио» по случаю 50-й годовщины оккупации Чехословакии странами Варшавского договора.

Прошлогодняя историческая реконструкция вещания, которое звучало на волнах Чехословацкого радио в ночь с 20 на 21 августа 1968 года, получила главную премию в категории «Лучший европейский цифровой аудио-проект».

«Чешское Радио», таким образом, преуспело в конкуренции таких гигантов радиовещания, как британской BBC и «Радио Бавария». Автором призового проекта является редактор «Чешского Радио» Ондржей Сухан.