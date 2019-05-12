Фестиваль «Пражская весна» открывается исполнением цикла «Моя родина» Бедржиха Сметаны

74-й сезон фестиваля «Пражская весна» начался с церемонии в память о Бедржихе Сметане, которая прошла 12 мая, в день смерти композитора, в Пантеоне Вышеграда, где покоится прах музыканта. На церемонии выступил женский хор и духовой оркестр Пражского Града.

Открывает фестиваль цикл Сметаны «Моя родина», который исполняет Бамбергский симфонический оркестр под управлением Якуба Груши. Музыкальный форум, на котором на разных площадках чешской столицы, включая Муниципальный дом и зал Рудольфинум, будут представлены классические, джазовые и современные произведения, продлится до 4 июня 2019 г.

Фестиваль «Пражская весна» появился в 1946 году как символ мирной жизни, когда Чехословакия отмечала первую годовщину окончания войны. C 1947 г. в рамках фестиваля проводится конкурс молодых музыкантов, лауреатом которого стал в 1950 г. Мстислав Ростропович. На фестивале выступали Леонард Бернстайн, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер и многие другие всемирно известные музыканты.