Фестиваль Open House Praha привлек более 76 000 посетителей

18 и 19 мая в чешской столице прошел фестиваля Open House Praha, во время которого можно было посетить 80 архитектурных достопримечательностей, обычно закрытых для публики. Такой возможностью воспользовалось более 76 000 желающих, что на 40% больше, чем в 2018 г.

Наибольшей популярностью пользовался Страговский стадион, который посетило около 6300 человек. В этом году фестиваль открыл объекты на окраинах Праги, в районах Сухдол, Страшнице и Модржаны. В районе Дяблице более 1100 человек посетили местную обсерваторию, часовню, кладбище, муниципальный дом и другие объекты.