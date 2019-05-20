Фестиваль Open House Praha привлек более 76 000 посетителей

Катерина Айзпурвит
20-05-2019
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18 и 19 мая в чешской столице прошел фестиваля Open House Praha, во время которого можно было посетить 80 архитектурных достопримечательностей, обычно закрытых для публики. Такой возможностью воспользовалось более 76 000 желающих, что на 40% больше, чем в 2018 г.

Наибольшей популярностью пользовался Страговский стадион, который посетило около 6300 человек. В этом году фестиваль открыл объекты на окраинах Праги, в районах Сухдол, Страшнице и Модржаны. В районе Дяблице более 1100 человек посетили местную обсерваторию, часовню, кладбище, муниципальный дом и другие объекты.

 
 
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