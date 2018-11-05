Фестиваль напомнит о столетии чешской науки

В рамках Недели науки и техники Академии наук Чешской Республики по всей республике с понедельника будут проходить дни открытых дверей ряда лабораторий, кинопоказы, лекции и выставки. Ключевой темой мероприятия станет «Столетие чешской науки». Вход на все меропрятия бесплатный, однако на большинство из них необходимо заранее зарегистрироваться.

Посетители смогут проследить путь развития ряда различных научных областей, проходившего при участии ученых Чехословакии. Организаторы Недели науки и техники также предложат желающим игру «Судьбоносные восьмерки», призванную напомнить участникам такие ключевые для отечественной истории события как провозглашение Чехословакии, Мюнхенское соглашение и его последствия, «бархатная» революция 1989 г., возникновение Чешской Республики.