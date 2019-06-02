Фестиваль Kašpárkohraní в Праге

В воскресенье, 2 июня, в Праге, неподалеку от Бржевновского монастыря, в большом парке-заповедника «Звезда» (Hvězda) пройдет один из крупнейших чешских фестивалей для всей семьи - Kašpárkohraní. Гостей мероприятия ждет незабываемый праздник, полный живой музыки, театральных выступлений, веселья, игр и спорта.

Главная цель организаторов организаторов - создать для детей и их родителей интересную и захватывающую программу, являющуюся бы прекрасной альтернативой популярным дорогим развлечениям, которые никак не развивают детей. Поэтому гости фестиваля ждут разнообразные мастер-классы, художественные и спортивные конкурсы - дети смогут поиграть в регби, бейсбол, баскетбол, гольф и многие другие виды спорта, а также целый ряд выступлений. На фестивале Kašpárkohraní пройдет концерт Детской пражской оперы, спектакли уличных театров и цирковых трупп с гимнастами, веселыми клоунадами, шоу мыльных пузырей, а также танцевальные ансамбли.