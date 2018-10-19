Фестиваль Fotoexpo – для профессионалов и любителей

В субботу 20 октября в Праге пройдет ежегодный фестиваль Fotoexpo, одно из крупнейших подобных мероприятий в Чехии. Фестиваль современной фотографии Fotoexpo будет интересен всем, вне зависимости от того, с какой стороны объектива вы предпочитаете находиться: и фотографов, и зрителей ждет масса интересного. На ярмарке можно будет поближе познакомиться с современной чешской фотографией, увидеть презентацию работ молодых фотографов и признанных профессионалов, а также посетить уникальные семинары и мастер-классы. Для детей подготовлена выставка об истории развития фотографии и специальные обучающие занятия.

Частью фестиваля станут открытые дискуссии с фотографами, демонстрация новинок из мира фототехники, освещения и печати, проекции работ знаменитых мастеров, которые также будут здесь присутствовать.