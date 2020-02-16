Архив передач

Фермеры обеспокоены появлением волков на севере Чехии

Катерина Айзпурвит
16-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Как сообщает ЧТК, фермеры, занимающиеся разведением овец и коз в районе городов Трутнов и Броумов на севере Чехии, обеспокоены появлением волков.

В настоящее время на чешской-польской границе, в Орлицких горах и горах Крконоше насчитывается три стаи волков, общая численность которых составляет от 15 до 20 хищников. По данным специалистов, волки приходят с территории Польши, где действует закон по защите этих животных.

Чешские фермеры призывают власти изменить законодательство республики и позволить снизить число волков. В противном случае, предупреждает Союз чешских производителей коз и овец, волков могут отстреливать браконьерским способом.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 