Федерация еврейских общин: В Чехии меньше антисемитизма, чем в других странах Европы

Катерина Айзпурвит
28-11-2018
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В интервью агентству ČTK секретарь Федерации еврейских общин Томаш Краус отметил, что в Чехии случаи проявления антисемитизма бывают реже, чем в некоторых других странах Европы. Федерация регистрирует очень мало эпизодов физического насилия на этой почве, однако в Интернет-пространстве антисемитизм встречается чаще.

В данный момент готовится формулировка, определяющая понятие «антисемитизм», что после утверждения парламентом, должно упростить рассмотрение случаев его проявления судом и полицией. Федерация еврейских общин присоединилась к христианской инициативе 28 ноября «Красная среда», цель которой – напомнить о людях, подвергающихся преследованиям из-за своей веры.

Согласно ежегодному докладу, который составляет Федерация, в 2016 г. в Чехии было зарегистрирован 221 случай проявления ненависти к евреям, более 80% которых составили публикации в Интернете.

 
 
 
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