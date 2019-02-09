Fed Cup: Матч между теннисистками сборных Чехии и Румынии завершилсся вничью

Противостояние первого дня в рамках Кубка Федерации между теннисистками сборных Чехии и Румынии – матчи плей-офф 1-й Мировой группы проходят в комплексе Остравы, завершилось вничью, со счетом 1:1. Катержине Синяковой в этот раз не удалось положить на лопатки лучшую теннисистку в истории Румынии Симону Халеп, которая занимает сейчас 3-ю строчку рейтинга WTA.

Халеп оказалась сильнее и одержала на чешкой победу - 6:4, 6:0. Каролина Плишкова, наоборот, выиграла у Михаэлы Бузарнеску со счетом 6:1 и 6:4.