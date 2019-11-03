Фармкомпании отказываются от проведения клинических испытаний в ЧР

Интерес фармацевтических компаний к проведению клинических испытаний (КИ) в ЧР снижается. По данным Государственного института по контролю над лекарствами, количество заявок на КИ сократилось с 380 в 2017 году до 366 в 2018-м. В текущем году было подано лишь 290 заявок.

По данным Ассоциации инновационной фармацевтической промышленности, фармкомпании отдают предпочтение Австрии, Германии и Польше. В этих странах ниже уровень административной нагрузки, в результате добиться разрешения на проведение испытаний там значительно легче, чем в Чешской Республике.

Ежегодно также сокращается численность чешских пациентов, которые получили доступ к революционным препаратам в рамках клинических испытаний. Если четыре года назад этот показатель превысил 27 тыс. человек, в 2018 году он вплотную приблизился к 20 тыс.