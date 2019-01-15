Фальшивый аристократ был осужден на девять лет за инвестиционные мошенничества

Катерина Айзпурвит
15-01-2019
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Карел Шимко, выдававший себя за аристократа, выманил под предлогом выгодного инвестирования у граждан Чехии в общей сложности около 90 млн крон (3,5 млн евро). После отклонения апелляции был вынесен окончательный судебный вердикт в виде девяти лет лишения свободы.

Жертвам, которые часто отдавали ему все свои сбережения, Шимко показывал золотые монеты, рассказывал, что является владельцем квартир в Лондоне и управляет имуществом состоятельных людей из разных стран мира. Полученные мошенническим путем средства осужденный тратил на заграничные поездки и дорогие покупки.

 
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