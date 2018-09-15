Ежегодно площадь виноградников в Праге увеличивается на 2 га

Как сообщает ČTK, в настоящее время общая площадь виноградников в Праге составляет 14,6 га, ежегодно увеличиваясь на 2 га. Самые обширные виноградники находятся в районе Троя (9,1 га).

Специалисты отмечают, что отсутствие свободного пространства остановит увеличение площадей виноградников в черте столицы. Согласно последним данным Министерства сельского хозяйства ЧР, в 2016 г. общая площадь виноградников в Чехии составляла 17 700 га, а винную лозу выращивало 18 200 жителей страны.

Наиболее популярными сортами белого винограда являются «Велтлинске Зелене» (Veltlínské zelené), «Мюллер-Тургау» (Müller Thurgau), «Рислинг Рейнский» (Ryzlink rýnský) и «Рислинг Влашский» (Ryzlink vlašský), красного винограда – «Сватовавржинецке» (Svatovavřinecké), «Франковка» (Frankovka), «Цвайгльтребе» (Zweigeltrebe) и «Руладске Модре» (Rulandské modré).