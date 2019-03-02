Евростат: В Чехии – самая низкая в ЕС разница в доходах между богатыми и бедными

Чехия является страной, где разница в доходах между богатыми и бедными является самой низкой. Доход 20% самых высокообеспеченных граждан в 3,4 раза выше 20% самых бедных. Такие данные приводит статистическая служба Европейского союза Евростат. При этом в среднем в Евросоюзе доходы самых богатых превышают доходы самых бедных категорий населения в пять раз.

Чешская Республика также является страной с самой низкой долей бедного населения и социального исключения, которая составляет 12%. В среднем по Евросоюзу этот показатель достигает 22%.

Согласно докладу Европейской комиссии, низкое неравенство в доходах не изменяется в Чехии с 2005 года. Наименьшая разница в доходах наблюдается в возрастной категории старше 65 лет. 20% самых бедных пенсионеров располагают доходом, который в 2,4 раза ниже 20% самых богатых.